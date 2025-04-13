Sevgilisi tarafından darp edilmişti: Danla Bilic suskunluğunu bozdu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, İstanbul Eyüpsultan’da bir restoranda eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıkladı. Olayın ardından KADES uygulaması ile polis ekiplerini olay yerine çağıran Bilic, saldırıya dair ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum"

B.Ç. DENİZLİ’DE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Haber Global'e göre, olay sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Berk Çetin, Denizli'de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, Danla Bilic’in restoranda olduğunu bilmediğini, tesadüfen karşılaştıklarını iddia eden Çetin,

"Selamlaşmak için yanına gittim. Bana hakaret etti. Sinirlenerek omzunu ittirdim, yumruk atmadım" şeklinde savunma yaptı.

Ancak iddiaları yetersiz bulunan B.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararının ardından Danla Bilic, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında yaşadığı olayın ciddiyetine dikkat çeken Bilic, şu ifadeleri kullandı: "Hepinize teşekkür ederim. Öğrendiğin, duyduğun, gördüğün her şeyde eksik var. Yumruk atmadım demiş. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Sistematik takip, taciz, iftira, darp başıma gelmedi."