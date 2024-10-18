Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti! O başsavcı hakkında gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram hesabı açtıklarını öne sürerek "Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" sebebiyle gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

Cengiz hakkındaki iddialar başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunun gündemine oturmuştu. Cengiz'den konuya dair herhangi bir açıklama yapılmazken sosyal medya kullanıcıları görevini kötüye kullanma suçlaması ile hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.