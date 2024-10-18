Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti! O başsavcı hakkında gelişme

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilen Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz hakkında inceleme başlatıldığı açıklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti! O başsavcı hakkında gelişme
Yayınlanma:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz, avukat sevgilisinin aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram hesabı açtıklarını öne sürerek "Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi" sebebiyle gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

Cengiz hakkındaki iddialar başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunun gündemine oturmuştu. Cengiz'den konuya dair herhangi bir açıklama yapılmazken sosyal medya kullanıcıları görevini kötüye kullanma suçlaması ile hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararlarıResmi İlanlar
başsavcılık
Günün Manşetleri
HAMAS lideri Yahya Sinvar öldü mü, yaşıyor mu?
HÜDAPAR'dan yeni açılıma destek
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
45 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor
Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili yeni açıklama
Türkiye'de konut satış sayısı arttı
Malatya'daki depremin bilançosu açıklandı
Naci Görür, Malatya depreminin şifrelerini anlattı
Çok Okunanlar
18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu
Muğla'da çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor Muğla'da çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor
Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti! O başsavcı hakkında gelişme Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti! O başsavcı hakkında gelişme
ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama ABD'li uzmanlardan Malatya'daki depremle ilgili açıklama