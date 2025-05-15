Şeyda Yılmaz'ın şehit edildiği olayın perde arkası ortaya çıktı: Suçlu polis merkezinden kaçmış!

Olay, 22 Eylül’de “motosiklet hırsızlığı” suçlamasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti’nin Ümraniye Polis Merkezi’nden firar etmesiyle başladı. 26 suç kaydı bulunan Geçti, firarının ardından Ihlamurkuyu Mahallesi’nde polis tarafından yakalanmak istendi. Yaşanan kovalamaca sırasında polisle arbede yaşandı. Geçti, polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açtı. Saldırıda 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. yaralandı.

Firar, ihmaller zinciriyle gerçekleşti

Hazırlanan iddianamede, firarın polis merkezinde yaşanan ciddi ihmaller sonucu gerçekleştiği belirtildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti’nin, gözaltında tutulduğu muhafaza odasından, annesi ve yakınlarının “yemek getirdik, görüşebilir miyiz” talebi üzerine çıkarıldığı ve bu sırada görevli polis memuru Ramazan A.’nın dalgınlığından faydalanarak firar ettiği ifade edildi.

Polis memuru Ramazan A.’nın şüpheliyi tek başına ve kelepçesiz şekilde ailesiyle görüştürdüğü, görüşme sırasında da odadan uzaklaştığı belirtildi. Bu boşluktan faydalanan Geçti’nin kaçtığı aktarıldı.



“güvenlik tedbirleri alınmadı”

İddianamede, polis merkezinde görevli komiser Abdullah A.’nın, firar eden şahsın yalnız bırakıldığını bilmesine rağmen gerekli güvenlik önlemlerini almadığı, olay anında amir odasında bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, firar sonrası başlatılan yakalama çalışmasında görevlendirilen polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe’nin, Geçti’yle yaşadığı arbede sırasında görev silahının alınmasına neden olduğu, bu silahla açılan ateş sonucu Şeyda Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirtildi.



3 polis hakkında hapis istemi

İddianamede, görev ihmalleri nedeniyle polis memurları Ramazan A., Kürşat Hakkı Sarıtepe ve komiser Abdullah A. hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.