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Şeyh Said'i eleştiren akademisyene linç kampanyası

Batman Üniversitesi'nde düzenlenen 15 Temmuz konferansında Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said'i sert dille eleştiren Öğretim Üyesi Dr. Fahri Özteke gericilerin hedefi oldu. Özteke, 'Şeyh Said ayaklanması Türkiye'yi etnik köken ve inanç üzerinden bölmek üzere çıkartılmıştır' demiştir.

Şeyh Said'i eleştiren akademisyene linç kampanyası

Batman Üniversitesi 18 Temmuz'da "15 Temmuz Direnişi ve Milli Mücadele Ruhu" konulu bir konferans düzenledi. Konferansta bir konuşma yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fahri Özteke, emperyalist merkezlerin kışkırtmasıyla Cumnuriyete karşı ayaklanan gerici Şeyh Said'i de eleştirdi.

Özteke şöyle konuştu:
"Emperyal güçler Cumhuriyet ilanından kısa süre sonra Türkiye üzerinde dini inançla ve etnik köken üzerinden bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Çeşitli komplo teorileri... Bunun en güzel yansıması Şubat 1925'te bölgemizde bir isyan çıkıyor, Şeyh Said ayaklanması. Şeyh Said ayaklanması daha yeni kurulmuş Türkiye'yi etnik köken ve inanç üzerinden bölmek üzere çıkartılmıştır. Tarih, biliyorsunuz belgesiz olmaz, belgesiz tarih hiçbir işe yaramaz. Bu bölgede, bilmeden Şeyh Said'e sempati duyan insanlar gördüm.
İngiliz arşivleri ortada, Türkiye Cumhuriyeti arşivleri de ortada. Şeyh Sait ayaklandığı zaman İngiliz gazetelerinin neler yazdığı da ortada. Şeyh Said bir İngiliz piyonudur. O dönemdeki büyük Ortadoğu projesinin uygulayıcılardan birisidir. Kukladır, FETÖ gibi, PKK gibi vesaire. Şimdi yine dini inançları alaşağı etmek üzerinden bir oyun, kumpas var hepimiz görüyoruz."

Bu sözlerinin ardından Dr. Fahri Özteke'ye yönelik linç kampanyası başlatıldı. Özteke, gerici yayın organlarında hedef gösterildi.





Özteke'ye yönelik 2014 yılında da benzer bir kampanya yürütüldüğü, "Üniversitede sorgu odaları" başlıklı haberlerle hedef alındığı öğrenildi. Batman'da Hizbullah örgütünün yoğun varlığı biliniyor.

Etiketler; #batman #batman üniversitesi
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