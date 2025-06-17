Seyhan'da başkanlık koltuğuna Hasibe Akkan oturdu

Adana’nın Seyhan ilçesinde belediye yönetiminde yaşanan gelişmelerin ardından gözler Belediye Meclisi’ne çevrildi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyeyi vekâleten yönetecek ismin belirlenmesi için Seyhan Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Toplantı, Meclis Başkan Vekili Halil Çağdaş Kaya’nın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu’nda yapıldı. Kaya, seçim sürecinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi doğrultusunda yürütüleceğini duyurdu.

İKİ ADAY YARIŞTI, SEÇİM 3. TURA KALDI

Toplantıda başkan vekilliği için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu Meclis Üyesi Hasibe Akkan’ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Tunç’u aday gösterdi.

Oylama öncesinde iki aday da birbirini tebrik etti. İlk iki turda hiçbir aday üçte iki çoğunluğu sağlayamayınca seçim üçüncü tura kaldı.

Salt çoğunluğun yeterli olduğu bu turda CHP’li Hasibe Akkan 28 oy alarak seçimi kazandı, rakibi Mustafa Tunç ise 17 oyda kaldı.

"PASİF DEĞİL, AKTİF BİR VEKİLLİK YÜRÜTECEĞİM"

Seçim sonrası konuşan Hasibe Akkan, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Seyhan'da asla pasif bir vekillik olmayacak. Aktif bir şekilde tüm işleri ve hizmetleri üstüne koyarak, Oya Başkanımız gelene kadar çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da seçimi kazanmalarından dolayı açıklama yaptı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.