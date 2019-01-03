Camilere sızdılar
Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlar’a soykırım uyguladığını savunanların camileri propaganda yeri olarak görmesi de dikkat çekiyor. Geçen cuma günü terör örgütü Hizb-ut Tahrir, İstanbul Fatih Cami ve Ankara Melike Hatun Camisi’nde namaz sonrası basın açıklamaları yaparak Seyit Tümtürk’ün iddialarını destekledi. İstanbul’da düzenlenen basın açıklamasında Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar konuştu, açıklamalarda Hilafet devleti çağrısı yapıldı.
Uygur ayrılıkçısı Seyit Tümtürk, il il gezerek Çin aleyhinde yaptığı bölücü konuşmalarına şimdi de camileri alet etti. Konferans için 30 Aralık’ta Aksaray’a giden Tümtürk, müftünün daveti valinin izniyle, CIA yalanlarını cemaate anlattı.
Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini geliştirdiği her dönemde sahaya sürülen CIA-FETÖ destekli ayrılıkçıların başını çeken Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, il il gezerek Çin karşıtı faaliyetlerine devam ediyor. 30 Aralık günü Aksaray Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta kışkırtıcı açıklamalarda bulunan Tümtürk, ertesi gün düzenlenen Çin’in protesto edildiği yürüyüşe katıldı. Aksaray’da tarihi Ulu Camii’ye de giden Tümtürk, Çin’in Uygur kızlarına tecavüzün önünü açacak uygulamalar yaptığını iddia etti.
MÜFTÜ ÖNERDİ VALİ KABUL ETTİ
Tümtürk’ün Tarihi Ulu Cami’de konuşabilmesi için müftünün, Vali Ali Mantı’dan izin aldığı öğrenildi. Konuşması sırasında Cami İmamı Özgür Öztürk’ün de yanında yer aldığı Tümtürk, “Sağolsun hocaefendiyle sohbet ederken, ‘Burada 10 dakika gündeme getirilirse, cemaatte Doğu Türkistan’dan haberdar olsa’ dedi. Allah razı olsun. Bana çok önemli bir fikir verdi. Bana hangi müftülük, hangi cami müsaade ederse cami cami dolaşacağım” ifadelerini kullandı. Cemaate karşı Çin’in soykırım yaptığı iddialarını yineleyen Tümtürk, “Çinlilerle biz asla ve asla kardeş olamayız. Çünkü bizim inancımız, bizim dünya ve ahiret inancımız bunlarla bir değil” dedi.
‘KUŞAK-YOL’U HEDEF ALDI
Doğu Türkistan’ın yeraltı ve yer üstü zenginlikleriyle, stratejik ve jeopolitik açıdan Çin’in hayat damarı olduğunu savunan Tümtürk, ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ni de hedef aldı.
İddialarına hiçbir medyanın yer vermediğini ileri süren Tümtürk, “Bu engeli kaldırabilmek için sosyal medyada, il il dolaşarak sizlere ulaşmaya çalışıyoruz” dedi. Tümtürk sözlerini “Valimize, müftümüze teşekkür ediyorum” diyerek sonlandırdı.
Ercan Küçük
Aydınlık
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