Şeyma Subaşı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde hakkında çıkan yakalama kararının ardından yurda dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika’dan Türkiye’ye dönüş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı’nda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülüyor. Savcılık, 18 Aralık günü başlatılan uyuşturucu operasyonunda bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı vermiş, yurt dışında olduğu tespit edilen Subaşı ile birlikte Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı. 

Soruşturma çerçevesinde oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gibi isimlere yönelik gözaltı işlemleri daha önce yapılmıştı. Yaklaşık 34 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda birçok şüpheli hakkında işlem yapılmış, bazıları tutuklanmıştı. 

Şeyma Subaşı, hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada kısa süre içinde Türkiye’ye döneceğini belirtmişti. 

Subaşı’nın İstanbul Havalimanı’nda jandarma tarafından gözaltına alınmasının ardından işlemleri sürüyor.

