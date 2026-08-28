"Şeytantepe" belgeseli soruşturmasında MASAK'a yazı: 31 kişinin mal varlığı inceleniyor
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şeytantepe" belgeseline ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a yazı yazarak 31 kişinin finansal hareketlerinin tespit edilmesini talep etti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının "Şeytantepe" belgeseline ilişkin şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a yazı yazdı.
Yazıda, 31 kişinin tüm finansal hareketlerinin tespit edilerek Başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.
NARİN GÜRAN DAVASINA İLİŞKİN DEZENFORMASYON İDDİASI
Soruşturma, Narin Güran yargılama sürecine ilişkin yürütüldüğü değerlendirilen dezenformasyon faaliyetleri ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında sürdürülüyor. MASAK'a gönderilen yazıyla, bu kapsamda ismi geçen 31 kişinin finansal hareketlerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Soruşturmanın, şüphelilerin bağlantılarının, para hareketlerinin ve dezenformasyon faaliyetlerinin finansal boyutunun tespitine yönelik sürdürüldüğü öğrenildi.
Elde edilecek yeni delil ve tespitlere göre soruşturmanın kapsamının ve hakkında işlem yapılacak kişi sayısının belirleneceği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Belgesele konu olan ve Türkiye'de büyük infial yaratarak haftalarca ülke gündemini meşgul eden Narin Güran cinayeti, 21 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelmişti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin, Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolmuştu. İhbarın ardından jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatılmış, havadan ve karadan günlerce süren çalışmalarda köyün tamamı ile bölgedeki kuyular ve su kaynakları defalarca taranmıştı.
Arama çalışmalarının 19. gününde, 8 Eylül 2024 tarihinde Narin'in cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Olay yeri incelemelerinde, küçük kızın cesedinin bir çuvala konduğu ve bedenin dışarıdan fark edilmemesi için çuvalın üzerinin taş ve çalılarla kapatıldığı tespit edilmişti. Yapılan otopsi sonucu hazırlanan adli tıp raporları ise Narin'in boğularak öldürüldüğünü kesin olarak ortaya koymuştu.
Cesedin bulunmasının ardından yürütülen derinlemesine soruşturmada tüm bulgular Narin'in kendi ailesini ve yakın çevresini işaret etmişti. Süreçte gözaltına alınan komşu Nevzat Bahtiyar itirafçı olarak cinayetin detaylarını anlatmış; Narin'in cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını, çuvala koyarak dere yatağına sakladığını, bu işlem karşılığında amcanın kendisine hem para teklif ettiğini hem de tehditte bulunduğunu söylemişti.
Cinayetin bir numaralı şüphelisi ve azmettiricisi olarak tutuklanan kişi, aynı zamanda köy muhtarı olan amca Salim Güran oldu. Soruşturma dosyasında, Narin'e ait DNA izlerinin amcanın aracında bulunduğu tespitine yer verilmişti. Adli makamlar, cinayete iştirak ettikleri ve delilleri kararttıkları şüphesiyle anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran da dahil olmak üzere birçok aile üyesini tutuklayarak cezaevine göndermişti.