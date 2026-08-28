"Şeytantepe" belgeseli soruşturmasında MASAK'a yazı: 31 kişinin mal varlığı inceleniyor

NE OLMUŞTU?

Belgesele konu olan ve Türkiye'de büyük infial yaratarak haftalarca ülke gündemini meşgul eden Narin Güran cinayeti, 21 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelmişti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin, Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolmuştu. İhbarın ardından jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatılmış, havadan ve karadan günlerce süren çalışmalarda köyün tamamı ile bölgedeki kuyular ve su kaynakları defalarca taranmıştı.

Arama çalışmalarının 19. gününde, 8 Eylül 2024 tarihinde Narin'in cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Olay yeri incelemelerinde, küçük kızın cesedinin bir çuvala konduğu ve bedenin dışarıdan fark edilmemesi için çuvalın üzerinin taş ve çalılarla kapatıldığı tespit edilmişti. Yapılan otopsi sonucu hazırlanan adli tıp raporları ise Narin'in boğularak öldürüldüğünü kesin olarak ortaya koymuştu.