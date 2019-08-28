PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazetecilerle bir araya geldi. Temelli'nin hedefinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek vardı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyum atamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeyi gazetecilere anlattı.



Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile "demokrasi ittifakı stratejileri" çerçevesinde görüştüklerini, İYİ Parti'den randevu talep ettiklerini söyledi.



Kayyum atamalarını ve AK Parti-MHP ittifakın eleştiren Temelli, "Deyim yerindeyse MHP iktidar, AKP bürokrasi olmuş durumda” dedi.



HDP Eş Genel Başkanı'nın hedefinde Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de vardı.



Temelli, HDP’nin kapatılması gündemine ilişkin "Bu ülke Destici'nin, Perinçek’in aklı ile yönetilecek bir yere sıkışmışsa vay halimize" dedi.



ulusal.com.tr