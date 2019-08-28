Marmaris'te de hissedilen büyük deprem oldu
Marmaris'te de hissedilen büyük deprem oldu
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Ankara'da
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Ankara'da
Memur-Sen'den açıklama
Memur-Sen'den açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Sezai Temelli, Vatan Partisi'ni hedef aldı

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, gazetecilerle bir araya geldi. Temelli'nin hedefinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek vardı.

Sezai Temelli, Vatan Partisi'ni hedef aldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, kayyum atamaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeyi gazetecilere anlattı.

Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile "demokrasi ittifakı stratejileri" çerçevesinde görüştüklerini, İYİ Parti'den randevu talep ettiklerini söyledi.

Kayyum atamalarını ve AK Parti-MHP ittifakın eleştiren Temelli, "Deyim yerindeyse MHP iktidar, AKP bürokrasi olmuş durumda” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı'nın hedefinde Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de vardı.

Temelli, HDP’nin kapatılması gündemine ilişkin "Bu ülke Destici'nin, Perinçek’in aklı ile yönetilecek bir yere sıkışmışsa vay halimize" dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #hdp #vatan partisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.