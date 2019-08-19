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Sezer Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez son yolculuğuna uğurlandı.

Sezer Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerin kurduğu patlayıcı düzeneğinde hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının  infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki Sezer Sönmez hayatını kaybetti.

Sönmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu Hakkari'nin Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi. 

Gencin naaşı, sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınarak kent merkezindeki asri mezarlığında dualarla toprağa verildi. 

Cenaze törenine, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve vatandaşlar katıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakkari #pkk
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