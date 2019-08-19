PKK'lı teröristlerin kurduğu patlayıcı düzeneğinde hayatını kaybeden genç toprağa verildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki Sezer Sönmez hayatını kaybetti.
Sönmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu Hakkari'nin Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi.
Gencin naaşı, sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınarak kent merkezindeki asri mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenaze törenine, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve vatandaşlar katıldı.
ulusal.com.tr
Hakkari'de PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez son yolculuğuna uğurlandı.
PKK'lı teröristlerin kurduğu patlayıcı düzeneğinde hayatını kaybeden genç toprağa verildi.