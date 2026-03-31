SGK borçlularını ilgilendiren kritik karar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün itibarıyla yasal süresi dolan borç ödemelerine ilişkin takvimde stratejik bir değişikliğe giderek son ödeme tarihini 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar esnetti.

Toygu Ökçün
Kurum bünyesinden paylaşılan resmi notta; muhasebe operasyonlarının koordine edildiği Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yürütülen modernizasyon çalışmaları sebebiyle, bazı dijital hizmetlere erişimde teknik gecikmelerin yaşandığı bilgisi verildi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48'inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanun'a göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olanların ödeme süresi 7 Nisan 2026 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

