SGK gerçek rakamı açıkladı: 650 bin değil 12 bin 209 emeklilik iptal edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), medyada yer alan son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirterek, 2021-2025 döneminde toplam 12 bin 209 kişinin emeklilik hakkının iptal edildiğini açıkladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan emeklilik iptallerine ilişkin veriler hakkında resmi bir duyuru yayımladı.

SGK tarafından yapılan açıklamada, medyada dolaşıma giren "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

5 YILDA 560 BİN 540 SAHTE SİGORTALI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, SGK'nın 2021-2025 yılları arasında yürüttüğü yoğun denetim ve inceleme faaliyetlerinin sonuçları da paylaşıldı. Bu denetimler sonucunda toplam 560 bin 540 kişinin sahte sigortalı olarak sisteme bildirildiği tespit edildi. Kurum yetkilileri, zikredilen bu yüksek rakamın sadece sahte sigortalılık bildirimlerini kapsadığının altını çizerek, bu verinin doğrudan emeklilik iptallerini ifade etmediğini belirtti.

EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLENLERİN NET SAYISI 12 BİN 209

Yürütülen resmi incelemeler neticesinde, son 5 yıllık süreçte emekliliği iptal edilen toplam kişi sayısının 12 bin 209 olduğu açıklandı. SGK, iptal işlemlerinin sigorta kollarına göre dağılımını ise şu şekilde detaylandırdı:

4-a (SSK) statüsünde emekli olan 9 bin 304 kişinin emekliliği iptal edildi.

4-b (Bağ-Kur) statüsünde emekli olan 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edildi.

SGK, vatandaşların spekülatif haberlerden etkilenmemesi adına bir de uyarıda bulundu. Kurum, doğru bilgiye ulaşmak için SGK'ya ait resmi sosyal medya hesapları ile internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önem arz ettiğini hatırlattı.

