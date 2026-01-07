SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı: Kurum avukatı hayatını kaybetti

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu binasında icra dosyası nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Ağır yaralanan kurum avukatı hayatını kaybetti.

Yalova'da Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde hizmet veren SGK İl Müdürlüğü binasında silahlı saldırı olayı yaşandı. Alınan bilgiye göre, hakkında icra işlemi bulunan 57 yaşındaki H.H., kurum avukatı 31 yaşındaki Zekeriya Polat ile görüşmek üzere binaya geldi.

İkili arasında icra dosyası nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin tırmanması üzerine H.H., yanında bulundurduğu tabancayla kurum avukatı Zekeriya Polat’a ateş etti.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Polat, olay yerine gelen ambulansla hızla özel bir hastaneye sevk edildi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan Zekeriya Polat, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim olan şüpheli H.H. ise gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

SGK İl Müdürlüğü'nde silahlı saldırı: Kurum avukatı hayatını kaybetti - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yalova silahlı saldırı sgk
