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SGK Sosyal Güvenlik Kurumu il müdüründen emeklilik yaşıyla ilgili flaş ve kritik açıklama geldi - Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Doğan Yılmaz başkanlığındaki Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu'nun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Karaca'yı makamındaki ziyarette, Karaca, emeklilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığının altını çizen Karaca, 40-55 yaş arasında insanların çalışma hayatlarında en donanımlı, en tecrübeli ve en verimli oldukları dönem olduğunu vurguladı

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu il müdüründen emeklilik yaşıyla ilgili flaş ve kritik açıklama geldi - Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Doğan Yılmaz başkanlığındaki Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Yönetim Kurulu, seçimler sonrası kurumsal ziyaretlerini sürdürüyor.

BSMMMO Yönetim Kurulu, bu kapsamdan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karaca, emeklilik yaşının geç olduğuna dair sürekli eleştiriler geldiğini hatırlattı.

Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığını aktaran Karaca, sıkıntıların sadece verimli çalışma konusunda olduğunu ifade etti.

Yurt dışında böyle olmadığının altını çizen SGK İl Müdürü Karaca, 40-55 yaş arasında insanların çalışma hayatlarında en donanımlı, en tecrübeli ve en verimli oldukları dönem olduğunu vurguladı.

BSMMMO Yönetim Kurulu ve SGK İl Müdürü Erhan Karaca, ziyaret sonrasında birbirlerine teşekkür etti.

Ziyarette bulunan isimler, sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaşarak teşekkürlerini belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sgk #sosyal güvenlik kurumu #emeklilik yaşı #yurt dışı borçlanma
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