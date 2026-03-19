SGK'dan 'bayram ikramiyesi' uyarısı: O linke sakın tıklamayın!

Sosyal Güvenlik Kurumu, son günlerde vatandaşlara gönderilen ve bayram ikramiyesinin tanımlandığını iddia ederek ödeme onayı için bağlantı tıklanmasını isteyen mesajların sahte olduğunu duyurdu.

Simge Sarıyar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kendi adları kullanılarak vatandaşlara iletilen dolandırıcılık içerikli mesajlar hakkında resmi bir açıklama yaptı. Son günlerde artış gösteren ve gerçeği yansıtmayan bu mesajlarda, kullanıcılardan sahte bir bağlantıya tıklamaları istenerek sözde bir ödeme onayı talep ediliyor.

Kurumun yetkili birimleri tarafından yapılan tespitlere göre, vatandaşların cep telefonlarına kurum adı kullanılarak gönderilen sahte iletilerde şu ifadelere yer veriliyor:

“Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz.”

RESMİ KURUMLAR LİNK ÜZERİNDEN ONAY İSTEMEZ

SGK tarafından yapılan duyuruda, söz konusu bildirimlerin kesinlikle sahte olduğu vurgulandı. Devletin resmi kurumları tarafından vatandaşlara SMS veya e-posta yoluyla herhangi bir bağlantı (link) gönderilerek ödeme onayı istenmeyeceği hatırlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları bu tür mesajların içerdiği bağlantılara asla tıklamamaları konusunda uyardı. Ayrıca, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kimlik, banka veya diğer kişisel bilgilerin hiçbir şekilde paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

Kurum, vatandaşların bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmemesi gerektiğini, aksi halde doğrudan dolandırıcılığa maruz kalabileceklerini ifade etti.

