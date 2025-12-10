SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor!

Yeni yürürlüğe girecek kurala göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri veya bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede, uzak ve yakın görme bozuklukları için iki ayrı gözlük yazılması durumunda, hasta kendi isteği doğrultusunda çok odaklı gözlük kullanmayı seçebilecek. Bu tercih için hastadan ek bir reçete istenmeyecek ve çok odaklı gözlüğün bedeli SGK tarafından karşılanacak.