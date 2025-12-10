SGK’dan sürpriz karar: Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe giriyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirdiği kritik değişiklikle, tek reçetede hem uzak hem de yakın görüş için gözlük ihtiyacı olan sigortalılara, çok odaklı gözlük tercih etme hakkı tanıdı ve bu gözlüklerin maliyetinin Kurum tarafından karşılanmasını kararlaştırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) hayata geçirdiği revizyonlar, 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de resmen ilan edildi.

 Düzenlemelerin en çok dikkat çeken ve vatandaşları direkt ilgilendiren maddesi, gözlük ödeme sistemine getirilen yenilik oldu.

Yeni yürürlüğe girecek kurala göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri veya bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından aynı reçetede, uzak ve yakın görme bozuklukları için iki ayrı gözlük yazılması durumunda, hasta kendi isteği doğrultusunda çok odaklı gözlük kullanmayı seçebilecek. Bu tercih için hastadan ek bir reçete istenmeyecek ve çok odaklı gözlüğün bedeli SGK tarafından karşılanacak.

18 YAŞ ALTINA KISITLAMA

Tebliğ, 18 yaş ve altındaki hastalar için farklı bir zorunluluk getiriyor. 

Uzak ve yakın gözlük kullanımı gerektiren bu genç yaş grubunda, hastanın çok odaklı gözlük tercihi uygulamasına izin verilmeyecek; gözlüklerin mutlaka hekimin reçetede belirttiği şekilde temin edilmesi şart olacak.

YURT DIŞI TEDAVİLER İÇİN YENİ KURALLAR

SUT değişikliğiyle birlikte, yurt dışında tedavi görme talebi olan hastalar için düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının hazırlanma ve onaylanma süreçlerine dair usul ve esaslar yeniden belirlendi. 

Özellikle doku ve organ nakli gibi hayati yurt dışı tedavilerine ilişkin raporların hangi sağlık kuruluşları tarafından hazırlanıp onaylanacağı netleştirildi.

Yapılan revizyonlar kapsamında bazı tıbbi işlemler için uygulanan üst sınır ücretleri yükseltildi. Ayrıca ayaktan yapılan başvurular, hizmet başı işlemler ve çeşitli branşlara ait kullanılan tıbbi malzeme listeleri de güncellendi.

Tebliğdeki bazı maddeler yayımlandığı gün itibarıyla geçerlilik kazanırken, çok odaklı gözlük ödemelerine dair beklenen uygulama ise Resmî Gazete’de yayım tarihinden 5 iş günü sonra hayata geçmeye başlayacak.

