Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, iç prosedür kapsamında havalimanlarında alkol tarama testleri başlatıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), havalimanlarında alkol tarama testleri yapılmaya başlandı. Kandaki alkol düzeyi 0,20 promilin üzerinde olduğu belirlenen uçucu personelin görevini sürdürmesi engellenerek, lisansına bağlı hakların kullanımı önleniyor.



SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, havacılık personeli alkol ve psikoaktif madde kontrollerine ilişkin SHGM iç prosedürü geçen yıl sonunda yayımlandı. Bu kapsamda, havalimanlarında alkol tarama testleri gerçekleştiriliyor. İlk test 9 Ocak'ta Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.



SHGM denetçileri tarafından alkol tarama testleri, bundan sonraki süreçte tüm havalimanlarında sürdürülecek.



Alkol tarama testleri, ticari hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan uçuş ve kabin ekiplerinin alkol taramasını içeriyor.



Denetimler uçuş görev süresi öncesi, uçuş görevi süresince veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en geç bir saat içinde gerçekleştiriliyor.



Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0,20 promille kısıtlanmış bulunuyor. Söz konusu limitin üzerinde alkol tespit edilen uçucu personelin görevine devam etmesine izin verilmeyerek, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor.



Mevzuata göre, pozitif test sonuçlarıyla ilgili belirlenen sürede kan numunesinin verilerek doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.





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