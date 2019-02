Show TV'nin fenomen dizilerinden Çukur'da Yamaç tarafından ünlü dizi Game of Thrones'a göndermede bulunuldu. Dizide Yamaç ile İdris Koçovalı'nın bir koltukta oturduğu, Yamaç'ın "Winter is comign" dediği görülüyor

Pazartesi günleri izleyicilere ekrana kilitleyen Çukur dizisinin bir bölümü paylaşıldı. Bölümde Yamaç ile İdris Koçovalı'nın beraber oturduğu, Yamaç'ın ailenin diğer üyelerine "Winter is coming" dediği görülüyor.



Öte yandan Show TV tarafından yapılan paylaşımda, ""Winter is coming!" #kardeşmiyiz #çukur yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Show TV'de" ifadeleri kullanıldı.



WINTER IS COMING NEDİR



Nisan ayında ekranlara veda etmeye hazırlanan dünyaca ünlü sevilen dizi Game Of Thrones'un 1. sezon 1. bölümünün adı “kış geliyor” anlamına gelen “Winter Is Coming” idi. Dizide kışlar uzun ve çetin geçtiği için "Winter is comign" cümlesi, kuzeyli Stark ailesinin mottosu oldu.



BAYKAL BEY SÜRPRİZİ



Öte yandan diziye Baykal beyin tekrar döndüğü belirtildi.



ulusal.com.tr