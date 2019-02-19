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Show TV dizisi Çukur'da Yamaç'tan "Winter is Coming" ile popüler dizi Game of Thrones'a (GOT) gönderme! "Benim mahallem"

Show TV'nin fenomen dizilerinden Çukur'da Yamaç tarafından ünlü dizi Game of Thrones'a göndermede bulunuldu. Dizide Yamaç ile İdris Koçovalı'nın bir koltukta oturduğu, Yamaç'ın "Winter is comign" dediği görülüyor. Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümünün etiketinini '#benimmahallem' olduğu belirtildi

Show TV dizisi Çukur'da Yamaç'tan "Winter is Coming" ile popüler dizi Game of Thrones'a (GOT) gönderme! "Benim mahallem"

Pazartesi günleri izleyicilere ekrana kilitleyen Çukur dizisinin bir bölümü paylaşıldı. Bölümde Yamaç ile İdris Koçovalı'nın beraber oturduğu, Yamaç'ın ailenin diğer üyelerine "Winter is coming" dediği görülüyor.

Öte yandan Show TV tarafından yapılan paylaşımda, ""Winter is coming!" #kardeşmiyiz #çukur yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Show TV'de" ifadeleri kullanıldı.

WINTER IS COMING NEDİR

Nisan ayında ekranlara veda etmeye hazırlanan dünyaca ünlü sevilen dizi Game Of Thrones'un 1. sezon 1. bölümünün adı “kış geliyor” anlamına gelen “Winter Is Coming” idi. Dizide kışlar uzun ve çetin geçtiği için "Winter is comign" cümlesi, kuzeyli Stark ailesinin mottosu oldu.

BAYKAL BEY SÜRPRİZİ

Öte yandan diziye Baykal beyin tekrar döndüğü belirtildi.

Çukur dizisinin bu akşamki yeni bölümünün etiketinini '#benimmahallem' olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #show tv #çukur #game of thrones
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