Show TV'nin sevilen dizilerinden Gülperi, 19. yeni bölümünden fotoğraflar yayınlandı. Show TV tarafından yapılan paylaşımda "Zamansız gelen ayrılıkla başa çıkmaya çalışan Gülperi..." denildi. 19. yeni bölüm fragmanında Gülperi, cezaevine giden Kadir'e görüştüğü sırada gizlice bir not veriyor fakat Kadir cezaevi aracına binerken notu elinden düşürüyor. Gülperi'ye kocası Eyüp Taşkın, "Nasıl derdest ettim avukatı" diye soruyor. 19. yeni bölümde Gülperi, Kadir'e yardım etmeye çalışıyor. Öte yandan Gülperi'nin oğlu Hasan bir kavgaya karışıyor ve darp ediliyor. Dizinin yeni bölümündeki en önemli olay ise Artemis'in kaçırılarak sessiz, sakin bir mahallede eve getirilmesi, elleri ile ağzının bağlanarak evin ateşe verilmesi olayı gibi duruyor

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gülperi'nin 19. yeni bölümüne dair fotoğraflar basınla paylaşıldı.



GÜLPERİ 19. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK



Gülperi'nin yeni bölümünde Gülperi, cezaevine giden Kadir'e görüştüğü sırada gizlice bir not veriyor fakat Kadir cezaevi aracına binerken notu elinden düşürüyor. Notta ne yazdığı bilinmiyor. Evine giden Gülperi, Eyüp Taşkın'ın "Nasıl derdest ettim ama avukatı?" sorusuyla karşılaşıyor.



Akıllara, daha önce cezaevindeki bir kişiyi öldürten Eyüp Taşkın'ın avukat Kadir'in tutuklanmasında bir parmağı olup olmadığını getiriyor.







Gülperi, olayın görüntüleri için bir markete gidiyor fakat eski kocası Eyüp Taşkın'ın kendisini takip ettiğinden haberdar değil.



Dizide cezaevine gönderilen avukat Kadir'in kızı Artemis, kaçırılıyor.



Artemis'in kaçırıldığı araç yolda bir kişiye çarpıyor.







Ardından Eyüp Taşkın, Gülperi'nin çantasına bakmak için zorla çantasını alıyor.



Öte yandan Artemis de sessiz bir mahallede eski bir eve getiriliyor.



Artemis'in eli ve ağzı bağlanıyor ve ev ateşe veriliyor.



Bu arada Hasan da bir grupla kavga ediyor ve darp ediliyor.



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