Siber alanda dev operasyon: FETÖ iltisaklı 2 Bin 702 hesap kapatıldı!

İletişim Başkanı Duran, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu net bir şekilde tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli getirildiğini açıkladı.

DİJİTAL OPERASYONUN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütlerinin sanal dünyadaki faaliyetlerine karşı yürütülen teknik takip çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu kapsamda sadece son bir ay içerisinde FETÖ ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında idari ve hukuki erişim engeli tedbirlerinin derhal uygulamaya konulduğunu bildirdi.

İKİ AYDA 1650'DEN FAZLA HESABA DAHA MÜDAHALE EDİLDİ

Dijital mecralardaki temizliğin kapsamlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Duran, geriye dönük son iki ay içerisinde gerçekleştirilen detaylı teknik incelemeler ve dijital ağ analizlerinin sonuçlarını da paylaştı. Bu doğrultuda; terörizmi öven, teşvik eden, asılsız dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik siber/psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu saptanan bin 652 sosyal medya hesabı hakkında daha hukuki ve idari işlemlerin tamamlanarak erişim engeli kararlarının uygulandığı aktarıldı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ DİJİTAL PLATFORMLARDA DA ORGANİZE"

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, siber alandaki tehdidin boyutlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Yürütülen analizler, terör örgütlerinin yalnızca fiziki alanda değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik yöntemlerle propaganda faaliyetleri yürüttüğünü; manipülasyon, algı yönetimi ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır."

"DİJİTAL ALAN MİLLİ GÜVENLİĞİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Devletin terör örgütleriyle mücadelesini tavizsiz sürdürdüğünü belirten Burhanettin Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Dijital alan, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi sürekli takip etmeye, milli güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin almaya ve vatandaşlarımızı dezenformasyona karşı doğru bilgiyle buluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”