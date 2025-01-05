Siber güvenlikte yeni dönem: Başkanlık kuruluyor

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Siber güvenlikte yeni dönem: Başkanlık kuruluyor
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde tamamlanan çalışmayla, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulması planlanan Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısı oluşturulacak.

Başkanlığın Görev ve Yetkileri
Teklifte, Siber Güvenlik Başkanlığının teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olacak olan Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının yer aldığı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

Başkanlık, siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunması, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması gibi görevler üstlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Alanında Yeni Düzenlemeler de Gündemde
AK Parti milletvekillerinin, sanayi ve teknoloji alanında çeşitli düzenlemeleri içeren bir başka kanun teklifini de bu hafta TBMM Başkanlığına sunması planlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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