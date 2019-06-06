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Siber saldırı mı? Garanti Bankası internet bankacılığı, Türk Telekom arama, şebeke sorunu ile Deniz Bank kartları ve POS cihazlarında erişim problemi yaşandı? Sorun sürüyor mu?

Dün gün boyunca erişim problemleri yaşandı. Türk Telekom operatörüne kayıtlı hatlarda şebeke sorunu yaşandı. Çok sayıda vatandaş, arama yapamadığını belirtti. İnternete erişim sorunu yaşadığını belirten kullanıcıların problemi bugün sabah saatlerinde çözüldü. Türk Telekom'da GSM hattında, Garanti Bankası'nda internet bankacılığında, Denizbank kartlarında harcama yapmak isteyenlere POS cihazları yanıt vermedi

Siber saldırı mı? Garanti Bankası internet bankacılığı, Türk Telekom arama, şebeke sorunu ile Deniz Bank kartları ve POS cihazlarında erişim problemi yaşandı? Sorun sürüyor mu?

Dün öğleden sonra internet bankacılığı, GSM ve POS cihazı hizmetlerinde sorunlar yaşandı.

Türk Telekom'da GSM hattında, Garanti Bankası'nda internet bankacılığında, Denizbank kartlarında harcama yapmak isteyenlere POS cihazları yanıt vermedi.

POS cihazlarından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlardan ödeme alınamadı. Kimi vatandaşlardan ödeme alınamadı uyarısı verilmesine rağmen hesaplarından para çekildiği öğrenildi.

POS cihazlarının bir bölümünde Kod 91 hatası oluştu. Müşteri hizmetlerinden verilen yanıtta POS cihazlarında ‘iyileştirme yapıldığı' ifade edildi.

Yaşanan sorunların sabah saatleri itibarıyla çözüldüğü ifade edildi.

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şebekede aksaklık yaşandığı doğrulanırken, "Türk Telekom mobil müşterilerinin bugün şebekeye bağlanırken yaşadıkları aksaklığa ilişkin, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bugün saat 15.45 itibariyle Türk Telekom TTMobil altyapımızda teknik bir sorun yaşanmıştır. Türk Telekom tarafından aksaklığın tespit edilmesinin hemen ardından yedekli altyapımız sayesinde TTMobil trafiği ivedilikle coğrafi yedekli diğer farklı lokasyonlara aktarılmıştır. Şebeke sürekli izlenerek sınırlı sayıda abonemizin etkilendiği teknik sıkıntı tamamen giderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şebeke sorunu #türk telekom #İnternet Bankacılığı #POS #deniz bank #Garanti Bankası
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