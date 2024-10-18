Siber şantaj çetesi çökertildi: Gençler ve çocuklar hedefteydi, 20 kişi tutuklandı

Bu operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 20’ye yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MİT koordinesinde gerçekleştirilen kritik operasyon kapsamında, 9 kişi daha siber casusluk suçlamasıyla tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 20 oldu.

SİBER ŞANTAJ VE VERİ TİCARETİ: GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

MİT’in yürüttüğü çalışmalar sonucunda, şüphelilerin elde ettikleri bilgileri sosyal medya platformları aracılığıyla terör örgütleri de dahil olmak üzere talep eden herkese sattıkları ortaya çıkarıldı. Operasyon kapsamında verilerin satıldığı 18 internet sitesi kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara yönelik şantaj amacıyla organize suç çeteleri tarafından kullanıldığı da tespit edildi.