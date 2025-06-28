Siber suç operasyonları hız kesmiyor: 1 haftada 284 şüpheli yakalandı

Son bir haftada 48 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk istismarı gibi suçlardan 284 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Siber suç operasyonları hız kesmiyor: 1 haftada 284 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerinin koordinesinde 48 ilde geniş kapsamlı siber suç operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme ve nitelikli hırsızlık gibi ciddi suçlara karıştığı belirlenen 284 şüpheli yakalandı.

DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında ele geçirilen şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini de detaylandırdı. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç vaadiyle yatırım", "düşük faizli kredi", "ürün satışı" gibi temalarla vatandaşları kandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca bazı zanlıların yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para transferine aracılık ettikleri, mobil bankacılık sistemlerine erişim sağlayarak vatandaşların kişisel bilgilerini kullanmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.

Yakalanan 284 şüpheli hakkında “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “yasa dışı bahis”, “çevrim içi çocuk müstehcenliği”, “bilişim sistemine girme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.

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