Siber suç operasyonu: 37 ilde 567 kişi yakalandı, 209’u tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya, “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarımızda 567 şüpheliyi yakaladık. 37 il merkezli ‘Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 209 şüpheli şahıs tutuklandı. 112’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.

OPERASYONLARIN DETAYLARI

Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri,

“Düşük faizli kredi”, “yatırım danışmanlığı”, “ürün satışı”, “vize başvurusu” ve “kiralık araç” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini bildirdi.

37 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar;

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, “Siber dolandırıcılara, yasa dışı bahis şebekelerine ve çocuk istismarına yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecek” mesajını paylaştı.