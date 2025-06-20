Siber suç operasyonunda dev vurgun ortaya çıktı: 190 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 3 gündür sürdürülen kapsamlı operasyonlara ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 il merkezli olmak üzere toplamda 31 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 190 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

DOLANDIRICILIK, YASA DIŞI BAHİS VE ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele birimleri görev aldı. Operasyonlar, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlara yönelik olarak planlandı.

Yerlikaya, şüphelilerin sosyal medya platformları aracılığıyla “ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı” gibi aldatıcı yöntemlerle vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini aktardı. Ayrıca, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve bu faaliyetlere bağlı para transferlerini yönettikleri belirlendi.

15 MİLYON LİRALIK LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yaklaşık 15 milyon TL değerinde 10 adet lüks otomobile el konuldu. Bakanlık, suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik el koyma işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan şahıslar hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”