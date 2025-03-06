Siber suçlara büyük darbe: 103 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 il merkezli düzenlenen ve 28 ili kapsayan geniş çaplı operasyonlar sonucunda 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Yakalanan şahısların, yasa dışı bahis sitelerinin finans yönetimi, dolandırıcılık, kara para aklama ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

250 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında suç gelirleriyle elde edilen mal varlıklarına da büyük bir darbe vuruldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; 13 lüks araç, 3 villa, 3 şirket ve 2 otel (İstanbul ve Aydın’da), 7 milyon 500 bin dolar değerinde kripto varlık hesapları, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesapları olmak üzere toplamda 250 milyon TL değerinde varlığa el konuldu.

Yakalanan şüpheliler hakkında yapılan incelemelerde, farklı yöntemlerle siber suç işledikleri ortaya çıktı. Suçluların, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “bungalov ve kapora dolandırıcılığı” yapma, yüksek kazanç vaadiyle yatırım dolandırıcılığına karışma, yasa dışı bahis sitelerinin finans yönetimini yürütme, suçtan elde edilen gelirleri paravan şirketler aracılığıyla aklama, sosyal medya üzerinden çocuk istismarı içeriklerini paylaşma ve satma yöntemleriyle vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

Suç örgütü elebaşı olarak G.R. isimli şahsın tespit edildiği ve yasa dışı bahis sitelerinin finans sistemini yönettiği ortaya çıktı.

OPERASYONLAR 28 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Operasyonlar, Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli Nevşehir, Mersin, Gaziantep, Mardin, Ordu, Antalya, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Denizli, Adıyaman, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Bursa, Diyarbakır, Artvin, Bilecik, Hakkari ve Sivas illerinde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda ruhsatsız tabanca, döviz, Türk lirası ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında, “Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” ve “Suç Örgütü Kurma ve Üye Olma” suçlarından soruşturma başlatıldı.

“DİKKATLİ OLUN, FARKINDALIK EN GÜÇLÜ KALKAN”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

“Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin.”