Siber suçlara büyük darbe: 6 günde 301 gözaltı, 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, son 6 gün içinde düzenlenen operasyonlarda toplam 301 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 50’sinin tutuklandığını açıkladı.

55 İL MERKEZLİ OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 55 il merkezli olarak yürütülen ve 6 gündür devam eden operasyonların, “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu kapsamda 301 kişinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, adli sürece ilişkin de bilgi verdi.

Yakalanan şüphelilerden 50’sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını, 39 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü kaydetti.

Bu şüpheliler aracılığıyla işlenebilecek “çocuk müstehcenliği”, “dolandırıcılık” ve “yasa dışı bahis” gibi siber suçların önüne geçildiğine dikkat çeken Yerlikaya, operasyonların önemine vurgu yaptı.

EMNİYET VE MASAK KOORDİNASYONUNDA GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA

Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti. Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlar sonrası yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı, ürün satışı, sosyal yardım, düşük faizli kredi” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik faaliyetlerde bulundukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, ayrıca yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi

Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım.”