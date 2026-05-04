Siber suçlara darbe: 24 İlde 127 şüpheli tutuklandı

24 il merkezli olarak son 5 gündür aralıksız sürdürülen çalışmalarda, dijital dünyayı suç mahalli haline getiren şebekelere ağır darbe indirildi.

5 GÜNLÜK OPERASYONUN BİLANÇOSU: 127 TUTUKLAMA

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 212 şüpheliden 127'si, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

SUÇ YÖNTEMLERİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyet birimlerinin titiz çalışması sonucu, şüphelilerin çok geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Zanlıların gerçekleştirdiği tespit edilen suçlar şu şekilde sıralandı:

Dolandırıcılık: Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım vaadi, ürün satışı ve TOKİ başvurusu temalarını kullanarak vatandaşların mağdur edilmesi.

Yetkisiz Erişim: Vatandaşların mobil bankacılık ve çevrim içi oyun hesaplarına yasa dışı müdahale.

Yasa Dışı Bahis: Yasa dışı bahis ve kumar oynatılması, bu sitelerin reklamının yapılması ve para nakline aracılık edilmesi.

Dijital Suçlar: Çevrim içi çocuk müstehcenliği, müstehcen görüntü barındırma ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması.

Finansal Suçlar: POS tefeciliği yoluyla haksız kazanç sağlanması.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadelenin dijital mecralarda da tavizsiz bir şekilde süreceğini vurgulayarak, vatandaşları internet üzerinden gelen şüpheli yatırım vaatleri ve oltalama sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.