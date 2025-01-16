Siberağ-15 operasyonu: 30 milyar TL’lik vurgun ortaya çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı, 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, “Siberağ-15” adı verilen operasyon, 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve 30 milyar 478 milyon 473 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

752 HESABA EL KONULDU

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarının mercek altına alındığını belirtti. Toplamda 752 banka ve kripto para hesabına el konulurken, şüphelilerin yasa dışı kazançlarını bu kanallarla akladıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yargılanacağı belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 'reklam izle para kazan' reklamları yayınlamak ve saadet zinciri yöntemiyle çok sayıda vatandaşımızı dolandırarak haksız kazanç sağlamak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Ayrıca operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."