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Sıcak hava geliyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Sıcak hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun doğu kesimleri bu hafta sonuna kadarBasra alçak basıncının, kuzey kesimleri ise Karadeniz üzerinde bulunan yüksek basıncın etkinde kalacak. Bu nedenle hafta boyunca Trakya ile yurdun kuzeydoğu kesimlerinde (Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu) kısa süreli yerel sağanak geçişlerinin olması, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. 

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması ve mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalması ve mevsim normallerine inmesi öngörülüyor.

Bu arada Marmara, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklıkla birlikte yüksek nem bekleniyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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