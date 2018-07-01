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Sıcakdan korunmanın yolları

Hava sıcaklığı giderek artıyor. Peki bunaltan havalardan nasıl korunmalı. İşte uzmanların uyarıları.

Sıcakdan korunmanın yolları

Sıcak hava güzel olsa da bunaltıcı. Tabii riskleri de beraberinde getiriyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi uzmanları sıcak havalardan korunma yollarını anlattı.

Doktor Ömer Düzen, kronik hastlığı olanları uyardı.

Sıcak havalarda kıyafet seçimi büyük önem taşıyor. 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya da kalp hastalarının sıcak havalarda dikkatli olması uyarısında bulunuyor.

Sıvı tüketimi yaz aylarında alınması gereken önlemlerin başında geliyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #sıcak #Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi
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