Meteoroloji bir kez daha uyardı, sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak.
Ülkenin Kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Beklenen yağışlar ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısında etkili olacak.
Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olacak.
Ülkenin güney ve güneybatı, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde şiddetli rüzgar beklentisi var.
Yağışların pazar gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
ulusal.com.tr
Meteoroloji uyardı, sağanak yağış kapıda. Yağışlar Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinde etkili olacak. Yağışlarla beraber sıcaklıklar 2 ila 3 derece azalacak
Meteoroloji bir kez daha uyardı, sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.