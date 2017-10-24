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Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağış uyarısı (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış kapıda. Yağışlar Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinde etkili olacak. Yağışlarla beraber sıcaklıklar 2 ila 3 derece azalacak

Sıcaklıklar düşüyor! Meteorolojiden yağış uyarısı (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji bir kez daha uyardı, sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak.

Ülkenin Kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. 

Beklenen yağışlar ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısında etkili olacak.

Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinde de yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

Ülkenin güney ve güneybatı, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde şiddetli rüzgar beklentisi var. 

Yağışların pazar gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu
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