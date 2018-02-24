Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-20 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Güneş, Avrupa'da soğuk hava ve yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'ye etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Avrupa'da soğuk hava ve kuvvetli yağışlara neden olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'de hava sıcaklıklarında önemli bir düşüşe yol açmayacağını belirtti.



Genel Müdür Güneş, AA muhabirine, Avrupa'da soğuk hava ve yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen Sibirya yüksek basıncının Türkiye'ye etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye genelinde ılık, batı ve iç kesimlerde aralıklı olarak hafif yağışlı devam eden havanın, yarın öğle saatlerinden itibaren yerini Orta Akdeniz'den gelen yeni bir serin ve yağışlı sisteme bırakacağını ifade eden Güneş, "Bu sistemin Pazar günü akşam saatlerinden sonra doğuya hareketi ve Pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olması ancak Pazartesi günü ülkemizin batısının yeni bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor." dedi.



Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik olmasının beklenmediğini aktaran Güneş, kuzeybatı kesimlerden başlayacak yağış ile beraber kuzeyli rüzgarların da etkisiyle hava sıcaklıklarında Pazar günü iç ve batıda 4 ila 8, Pazartesi günü ise doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalma olacağını söyledi.



Hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:



"Kuzey ve Orta Avrupa'da oldukça soğuk ve güneyinde yer yer kuvvetli yağışlara sebep olması beklenen bu gelen yağışlı hava kütlelerinin, ülkemiz genelinde önemli bir sıcaklık düşüşüne neden olması beklenmemektedir. Sibirya yüksek basınç merkezinin bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Avrupa'nın tamamına yakın kısmında etkili olacağı ve Orta Akdeniz üzerinde ise alçak basınç merkezi oluşacağı beklendiğinden hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10-20 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.



Balkanlar ve Orta Avrupa başta olmak üzere Avrupa'nın büyük bölümünde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görülmesi ve ve kar kalınlığının 50-100 santime ulaşması bekleniyor. Yurdumuzda ise bu sistemden Pazar ve Pazartesi günleri Trakya'nın kuzey kesimleri ile iç bölgelerimizdeki yüksek rakımlı yerler etkilenecek, bin 200 metrenin üzerindeki yerlerde kar yağışı görülebilecektir. Ancak ülkemiz kuvvetli bir soğuma ve kar yağışı almasa da bol miktarda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek."