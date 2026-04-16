Şiddeti teşvik eden içeriklere karşı düzenleme yolda

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dijital platformlarda şiddeti teşvik eden ve suçu normalleştiren içeriklere yönelik kapsamlı bir denetim ve yasal düzenleme sürecinin başlatılacağını duyurdu. Bakan Çiftçi, çocukların zihinsel güvenliği için sanal dünyadaki denetim mekanizmalarının kararlılıkla işletileceğini vurguladı.

"GÜVENLİK, FİZİKİ ÖNLEMLERDEN İBARET DEĞİL"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün yaptığı açıklamalarda, dijital mecralardaki kontrolsüz içeriklerin toplumsal güvenlik üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Okul güvenliğinin sadece fiziki önlemlerden ibaret olmadığını belirten Çiftçi, dijital dünyadaki dezenformasyon ve şiddet içeriklerinin çocukların gelişimini tehdit ettiğini ifade etti.

HEDEF: ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİN AKTİF HALE GETİRİLMESİ

Sürecin sadece güvenlik birimleriyle sınırlı kalmayacağını kaydeden Bakan, eğitim ve rehberlik mekanizmalarının da devreye alınacağını belirtti. Aile yapısının güçlendirilmesi ve erken uyarı sistemlerinin aktif hale getirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyleyen Çiftçi, provokatif içeriklere karşı toplumun sağduyulu hareket etmesi gerektiğini hatırlattı. Suçu özendiren yayınlara yönelik yasal takvimin tavizsiz uygulanacağı mesajı verildi.