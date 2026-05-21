Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu: Yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldı
Hatay’da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti! Antakya’da çevreyolu göle dönerken, suda mahsur kalan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Defne ilçesinde ise su basan apartmanda mahsur kalan engelli vatandaşlar itfaiye tarafından tahliye edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin kıyı şeridinde başlayıp il geneline yayılan aşırı yağışlar nedeniyle Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınları ve sel meydana geldi.
Yolda kalan sürücülere yardım eden Memoş Kuyucu adlı vatandaş, "Ailecek yolda araçlarıyla kalanlar oldu. Biz çekici arkadaşlarla burada mağdur olanlara yardımcı olmak için bekliyoruz. Sular nedeniyle mahsur kalan bir ailenin araçtan çıkmasına yardımcı olduk" dedi.
Antakya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çevreyolu adeta göle döndü. Çok sayıda araç arızalanarak yolda kaldı. Suda mahsur kalan araçlar ve içerisindeki vatandaşlar, bölgeye sevk edilen çekiciler ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Yağışın sert vurduğu noktalardan biri de Defne ilçesi oldu. Çekmece Mahallesi'nde sağanak nedeniyle bir apartmanı su bastı.
Binada mahsur kalan engelli vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Kentteki hava durumunu değerlendiren Hüseyin Hatunoğlu isimli vatandaş, "Mayıs ayında olmamıza rağmen şiddetli yağışlar oluyor. Geçen yıl kuraklık vardı ama maşallah bu yıl çok yağmur yağıyor. Aşırı yağışlardan dolayı çukurlar suyla doluyor, sürücülerin bu havalarda daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, il genelinde etkili olan yağışlı havanın sabah saatlerine kadar süreceğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.