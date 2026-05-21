Şiddetli yağış felakete yol açtı! Araçla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu

Hatay’da etkili olan şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu. Samandağ ilçesinde taşan Karaçay Nehri nedeniyle Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü’nün Samandağ yönü çöktü.

Çökme sırasında köprü üzerinde ilerleyen araçta bulunan 20 yaşındaki Musa Paşa ile 19 yaşındaki Deniz Hoşgel akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, jandarma ve çok sayıda ekip sevk edildi. Kayıp iki genci bulmak için arama çalışmaları sürdürülüyor.

ARAÇ HURDAYA DÖNMÜŞ HALDE BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sırasında akıntıya kapılan araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Ancak araçta bulunan iki gençten henüz haber alınamadı.

KÖPRÜNÜN BİR TARAFI ÇÖKTÜ

Karaçay Mahallesi Muhtarı Cemil Gültekin, bölgede gece boyunca etkili olan yağış sonrası nehrin taştığını belirterek açıklama şu şekilde:

“Gece kuvvetli bir yağış oldu. Aniden gelen taşkınla Karaçay Nehri doldu taştı. Nehir taşınca Antakya ile Samandağ ilçelerini bağlayan köprünün tek tarafı yıkıldı. Kaybolan kişi Antakya'dan gelirken bazı vatandaşların dur ikazına uymadan devam ettiği için arabasıyla yıkılan köprüden aşağıya düştü. Nehre düşüp akıntıya kapılınca kayboldu. Arabası bulundu ama kendisinden henüz haber yok. Sahil Güvenlik, jandarma, AFAD bütün ekipler seferber oldu. Allah devletimizden razı olsun. Gece boyunca yağış hiç durmadı.”