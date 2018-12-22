banner999
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
GAZBİR'den açıklama
GAZBİR'den açıklama

Şiddetli yağış pamuğu vurdu

GAP projesi sayesinde Türkiye'nin pamuk üretim merkezi haline gelen Şanlıurfa'da aşırı sonbahar yağışları pamuk hasadını olumsuz etkiledi. Pek çok çiftçi hasat yapamadı. Ekilen pamuğun yaklaşık yüzde 40'ı tarlada kaldı.

Şiddetli yağış pamuğu vurdu

Dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de beyaz altını pamuk. Lifiyle, yağıyla, küspesiyle, tekstilden hayvancılık ve yağ sanayiine kadar pek çok sektöre hammadde sağlayan stratejik bir ürün. Türkiye'de pamuk üretiminin yarısını karşılayan Şanlıurfayı sonbahar yağışları vurdu.

Aslında bu yıl pamuk üreticisi çok umutluydu. Ürün iyi durumdaydı. Yüksek rekolte bekleniyordu. Tam hasat yapılacaktı ki... Sonbahar yağışları erken geldi ve aralıksız sürdü. Çok sayıda üretici, pamuğu hasat edemedi. Biçerdöverler tarlalara giremedi. İşçiler de toplayamadı pamuğu. Islanan ürün, tarlada kaldı.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu'na göre ekilen pamuğun yüzde 40'ı tarlada kaldı. Çiftçiler büyük zararda. Devletten destek istiyorlar. Hasat yapamayan çiftçiler ise kara kara borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #şiddetli yağış #pamuk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.