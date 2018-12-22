GAP projesi sayesinde Türkiye'nin pamuk üretim merkezi haline gelen Şanlıurfa'da aşırı sonbahar yağışları pamuk hasadını olumsuz etkiledi. Pek çok çiftçi hasat yapamadı. Ekilen pamuğun yaklaşık yüzde 40'ı tarlada kaldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de beyaz altını pamuk. Lifiyle, yağıyla, küspesiyle, tekstilden hayvancılık ve yağ sanayiine kadar pek çok sektöre hammadde sağlayan stratejik bir ürün. Türkiye'de pamuk üretiminin yarısını karşılayan Şanlıurfayı sonbahar yağışları vurdu.



Aslında bu yıl pamuk üreticisi çok umutluydu. Ürün iyi durumdaydı. Yüksek rekolte bekleniyordu. Tam hasat yapılacaktı ki... Sonbahar yağışları erken geldi ve aralıksız sürdü. Çok sayıda üretici, pamuğu hasat edemedi. Biçerdöverler tarlalara giremedi. İşçiler de toplayamadı pamuğu. Islanan ürün, tarlada kaldı.



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu'na göre ekilen pamuğun yüzde 40'ı tarlada kaldı. Çiftçiler büyük zararda. Devletten destek istiyorlar. Hasat yapamayan çiftçiler ise kara kara borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.



ulusal.com.tr