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Sigara fiyatlarına ÖTV zammı
Sigara fiyatlarına ÖTV zammı
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Sigara fiyatlarına ÖTV zammı (2019 son sigara zammı)

Sigaradaki vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı, asgari maktu vergi tutarı sıfırlandı. 2019'da Sigara fiyatları ne kadar arttı? Peki tütün içeren sigaraların vergi oranlarında ne kadar artırıma gidildi?

Sigara fiyatlarına ÖTV zammı (2019 son sigara zammı)

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre sigara ve tütün ürünlerinin vergi oranlarında artışa gidildi.

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltildi. 

Söz konusu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, maktu vergi tutarı 0,4200 lira ile aynı kaldı.

Etiketler; #sigara #ötv #zam
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