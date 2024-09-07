Sigara fiyatlarına peş peşe zamlar: En pahalı sigara 165 TL oldu

Sosyal medyada hızla yayılan zamlı sigara fiyatlarının ardından, "Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Eylülde sigara fiyatları ne kadar oldu? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları kaç TL oldu?" gibi sorular merak edilmeye başlandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM ve JTI gruplarına ek olarak, TT ve BAT sigara gruplarına da 3-4 TL zam yapıldığını duyurdu.

Güncel Sigara Fiyatları:

TT Sigara Grubu: En pahalı sigara 74 TL, en ucuz sigara 63 TL.

BAT Grubu: En pahalı sigara 89 TL, en ucuz sigara 67 TL.

JTI Sigara Grubu: En ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara 165 TL.

PM Sigara Grubu: En pahalı sigara 81 TL, en ucuz sigara 72 TL.

Temmuz ayında yapılan ÖTV artışlarının ardından sigara fiyatlarına peş peşe zamlar gelmişti. Bu zamlar, ağustos ayında da devam etmişti, şimdi ise eylül ayı itibarıyla yeni zamlar uygulanmaya başlandı.Bu yeni zamlar bugünden itibaren geçerli olacak.