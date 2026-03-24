Sigara isteyip alamayınca dehşet saçmıştı: Katil zanlısının mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, gece yolda yürürken kendisinden sigara isteyen bir grup genç tarafından darbedilip çantası gasbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden paramedik Hamit Aras'ın (30) ölümüne ilişkin dava sürüyor.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3'üncü duruşmada, olaya ait iyileştirilmiş güvenlik kamerası kayıtları incelendi. İki sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, şüphelilerin kemik yaşlarının tespit edilmesini hükme bağlayarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Mart 2025 tarihinde gece saatlerinde Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan paramedik Hamit Aras, Ramazan'ın ilk günü bir arkadaşıyla sahur yaptı. Arkadaşının evde kalması yönündeki ısrarını geri çevirerek evine gitmek üzere yola çıkan Aras, ticari taksiyle Doğu Garajı bölgesine geldi. Evine yaklaşık 150 metre kala araçtan inen Aras'ın yanına yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört genç yaklaşarak kendisinden sigara istedi.

Aras, sigara kullanmadığını belirterek yoluna devam etti. Ancak gençler arkasından gelerek genç sağlık çalışanını darbetti. Kafasına aldığı darbeyle yere yığılan ve kaldırıma çarparak ağır yaralanan Aras'ın çantası şüpheliler tarafından alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yerde yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi duran Aras, olay yerinde yeniden hayata döndürüldü. İlk olarak yakındaki özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç paramedik, yoğun bakımda sürdürdüğü üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

ÇANTAYI YAKTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğlulları (20) ve Muhammet Emir K.'yı (17) kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Hamit Aras'a vurduğunu itiraf eden Muhammet Emir K. ve Savaş İnceoğlulları tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdikleri ifadelerde, Aras'ı darbedip çantasını aldıklarını ve içindeki eşyaları boşalttıktan sonra çantayı birkaç sokak ileride yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamanın 3’üncü duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ve Savaş İnceoğulları ile Hamit Aras’ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, bir önceki celsede izletilen olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin iyileştirilmiş hali mahkeme salonunda yeniden ekrana yansıtıldı. Görüntülerde yumruğu attığı ve yağma eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen tutuklu sanık Muhammet Emir K. savunmasını yaptı.

''BİZ BAYILDI ZANNETTİK, BİLE İSTEYE KİMSEYİ ÖLDÜRMEK''

Maddenin etkisi altında olduğunu ve maktulün söylediklerini yanlış anladığını iddia eden tutuklu sanık Muhammet Emir K., mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Çantayı alan kişi benim, yumruk attım, sonra kendimi garantiye almak için çantayı aldım. Bazı cümleleri kullandığını düşündüm. O an her şeyi çok farklı anladım. Böyle şeylerin olacağını tahmin edemedim, böyle bir şeyin olacağını bilseydim kesinlikle yanına gitmezdim."

Diğer tutuklu sanık Savaş İnceoğulları ise cinayet kastıyla hareket etmediklerini savunarak, "Biz bayıldı zannettik, bile isteye kimseyi öldürmedik. Polisler bizi yakalayınca öldüğünü öğrendik" dedi.

Oğlunun darbedildiği anları mahkeme salonunda gözyaşları içinde izleyen acılı anne Şükriye Tavşan ise sanıklara tepki göstererek, "Bunlar hapiste yatsın, vicdan azabı duyuyorum. Bayram yapmadım ben" şeklinde feryat etti.

Duruşmada söz alan Hamit Aras'ın ailesinin avukatı Kerem Polat, olayın sıradan bir darp olmadığını ve doğrudan yağma kastı taşıdığını vurguladı. Avukat Polat, "Muhammet, maktule vurarak onu öldürüyor, ardından yağma yapılıyor, doğrudan vurur vurmaz çantasını alıyor. Bu olayın yağma kastıyla yapıldığı söz konusu" diyerek, tutuklu sanık Muhammet Emir K. ile tutuksuz sanık İsmail S.’nin gerçek yaşlarının belirlenmesi için yaş tespiti yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Katılan vekilinin talebini haklı bulan heyet, sanık Muhammet Emir K. ve tutuksuz sanık İsmail S.’nin kemik yaşlarının tespit edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.