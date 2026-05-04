Sigara kimlikle mi satılacak? Sağlık Bakanlığı'ndan ilk açıklama
Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi’ne katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, Türkiye’nin sağlık dönüşümü ve dijitalleşme sürecini anlatırken tütün kullanımıyla ilgili "alarm" seviyesindeki verileri paylaştı.
Türkiye'nin, Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ikinci ülkesi olduğunu belirten Birinci, günlük kişi başı tüketimin 17 dal olduğunu bildirdi.
EKONOMİK YÜK: SİGARA İÇENİN MALİYETİ DAHA YÜKSEK
Bakan Yardımcısı Birinci, tütün kullanımının hem bireysel hem de toplumsal maliyetine dikkat çekerek şu verileri aktardı:
Türkiye’de kişi başı genel sağlık harcaması 840 dolar iken, sigara içen bir bireyin maliyeti 1028 dolara çıkıyor.
Sigara kaynaklı yıllık sağlık harcaması toplamda 5 milyar dolara ulaştı.
Tütün ürünlerine harcanan hane halkı geliri yıllık 15 milyar TL seviyesindeyken, sigara kaynaklı yangın hasarlarının maliyeti 4 milyar TL olarak hesaplandı.
ÇOCUKLAR VE PASİF ETKİLENME RİSKİ
Tütün kullanımının sadece içenleri değil, tüm toplumu tehdit ettiğini vurgulayan Birinci, özellikle çocuklardaki tabloya dikkat çekti. Türkiye’de her yüz çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirten Bakan Yardımcısı, ilk deneme yaşının 12’nin altına düştüğünü ve kız çocukları ile erkek çocukları arasındaki kullanım oranının eşitlendiğini kaydetti.
YENİ DÜZENLEME SİNYALİ: KİMLİKLE SİGARA SATIŞI
Elektronik sigaranın bir "tuzak" olduğunu ve kullanımı üç kat artırdığını ifade eden Birinci, çözüm noktasında fiyat politikası ve denetimlerin önemine değindi. Türkiye’nin sigara fiyatı bakımından dünyada en ucuz 108. ülke olduğunu belirterek, fiyat artışının tüketimi düşürmedeki en etkili yöntem olduğunu savundu. Birinci, geleceğe yönelik planlarını şu sözlerle açıkladı:
"Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu."