Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza...
Tütünle mücadele kapsamında hazırlanan yeni yasa taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. İşte tüm detaylar...
Türkiye genelinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yasa taslağı tamamlanarak Cumhurbaşkanlığı makamına iletildi.
Gelecek projeksiyonuna göre Türkiye, 1 Ocak 2040 tarihine kadar sigara satışını tamamen bitirmeyi temel amaç olarak belirledi.
Bu vizyon çerçevesinde, sigara içmek isteyen yetişkinler için çocukların girişinin kesinlikle yasak olduğu özel alanlar oluşturulacak. Sadece geleneksel sigaralar değil, elektronik sigara ve benzeri tüm tütün türevleri de bu sıkı denetim ağının içine alınacak.
NAKİT ÖDEME YASAKLANIYOR
Yeni düzenleme, tütün mamullerine erişimi zorlaştırmayı ve özellikle genç nesilleri bu alışkanlıktan uzak tutmayı amaçlayan çok sert tedbirler içeriyor.
Hazırlanan taslağın en dikkat çekici maddesi, sigara alımlarında nakit para kullanımının tamamen yasaklanarak satışların sadece elektronik ortamda ve kartla yapılmasını zorunlu kılması oldu.
Bu yöntemle hem yaş sınırının sıkı bir şekilde denetlenmesi hem de satış verilerinin dijital olarak takip edilmesi hedefleniyor.
CEZALARDA 100 KAT ARTIŞ
Yeni dönemde kurallara uymayan şahıs ve işletmeleri çok daha ağır yaptırımlar bekliyor. Mevcut uygulamada binlerce lira ile ifade edilen idari para cezalarının, yeni yasayla birlikte tam 100 katına çıkarılması öngörülüyor.
Bu durum, yasaklı alanlarda tütün tüketen bireylerden, kural ihlali yapan işletmelere kadar geniş bir kitlenin çok yüksek bedellerle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.
"KAPALI DOLAP" UYGULAMASI
Ayrıca, sigara paketlerinin reklam etkisini tamamen yok etmek amacıyla 'tek tip' uygulamasına geçilecek ve ürünler marketlerde tüketicinin doğrudan ulaşamayacağı kapalı dolaplarda muhafaza edilecek.
2028 yılına kadar kademeli olarak uygulanacak düzenlemeyle birlikte tütün ürünlerinin görünürlüğü ve erişilebilirliği minimum seviyeye indirilecek.
Takvime göre, bu köklü değişikliklerin önümüzdeki iki yıl içinde aşama aşama tamamlanarak 2028 yılı itibarıyla tam kapasiteyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Tütünle mücadelede hazırlanan bu devrim niteliğindeki yasa taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunularak yasalaşma sürecine girecek.