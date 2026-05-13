Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza...

Tütünle mücadele kapsamında hazırlanan yeni yasa taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. İşte tüm detaylar...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 1

Türkiye genelinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yasa taslağı tamamlanarak Cumhurbaşkanlığı makamına iletildi.

1 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 2

Gelecek projeksiyonuna göre Türkiye, 1 Ocak 2040 tarihine kadar sigara satışını tamamen bitirmeyi temel amaç olarak belirledi.

2 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 3

Bu vizyon çerçevesinde, sigara içmek isteyen yetişkinler için çocukların girişinin kesinlikle yasak olduğu özel alanlar oluşturulacak. Sadece geleneksel sigaralar değil, elektronik sigara ve benzeri tüm tütün türevleri de bu sıkı denetim ağının içine alınacak.

3 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 4

NAKİT ÖDEME YASAKLANIYOR

4 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 5

Yeni düzenleme, tütün mamullerine erişimi zorlaştırmayı ve özellikle genç nesilleri bu alışkanlıktan uzak tutmayı amaçlayan çok sert tedbirler içeriyor.

5 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 6

Hazırlanan taslağın en dikkat çekici maddesi, sigara alımlarında nakit para kullanımının tamamen yasaklanarak satışların sadece elektronik ortamda ve kartla yapılmasını zorunlu kılması oldu.

6 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 7

Bu yöntemle hem yaş sınırının sıkı bir şekilde denetlenmesi hem de satış verilerinin dijital olarak takip edilmesi hedefleniyor.

7 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 8

CEZALARDA 100 KAT ARTIŞ

8 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 9

Yeni dönemde kurallara uymayan şahıs ve işletmeleri çok daha ağır yaptırımlar bekliyor. Mevcut uygulamada binlerce lira ile ifade edilen idari para cezalarının, yeni yasayla birlikte tam 100 katına çıkarılması öngörülüyor.

9 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 10

Bu durum, yasaklı alanlarda tütün tüketen bireylerden, kural ihlali yapan işletmelere kadar geniş bir kitlenin çok yüksek bedellerle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

10 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 11

"KAPALI DOLAP" UYGULAMASI

11 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 12

Ayrıca, sigara paketlerinin reklam etkisini tamamen yok etmek amacıyla 'tek tip' uygulamasına geçilecek ve ürünler marketlerde tüketicinin doğrudan ulaşamayacağı kapalı dolaplarda muhafaza edilecek.

12 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 13

2028 yılına kadar kademeli olarak uygulanacak düzenlemeyle birlikte tütün ürünlerinin görünürlüğü ve erişilebilirliği minimum seviyeye indirilecek.

13 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 14

Takvime göre, bu köklü değişikliklerin önümüzdeki iki yıl içinde aşama aşama tamamlanarak 2028 yılı itibarıyla tam kapasiteyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

14 15
Sigara kullanıcıları için şartlar ağırlaşıyor! Yeni kurala uymayana 100 Kat ceza... - Resim: 15

Tütünle mücadelede hazırlanan bu devrim niteliğindeki yasa taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunularak yasalaşma sürecine girecek.

15 15
sigara yasak sigara