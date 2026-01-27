Sigara satışında yeni dönem başlıyor: Yasakların kapsamı genişledi

Sigara kullanımının azaltılmasına yönelik hazırlanan düzenlemede sona gelindi. Taslağa göre, sigara satış ve kullanımına yönelik önemli kısıtlamalar hayata geçirilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte hem açık alanlarda hem de satış noktalarında yeni uygulamalar devreye alınacak.

Hazırlanan çalışmaya göre, parklarda sigara içilmesi yasaklanacak. Özellikle çocukların bulunduğu alanlarda tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda parklar, bahçeler ve oyun alanlarında sigara kullanımına yönelik yeni sınırlamalar getirilecek.

SATIŞ ALANLARINA DİKKAT EDİLECEK

Sağlık Bakanlığı’nın sigara kullanımını azaltmaya yönelik hazırladığı düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri de satış noktaları oldu. Habertürk’ün haberine göre, sigaranın görünürlüğünü azaltmak amacıyla marketlerde kasa arkasında sigara ve tütün ürünleri bulundurulamayacak. Böylece satış noktalarında tütün ürünlerinin tüketicinin doğrudan görebileceği alanlarda yer alması engellenecek.

PARKLAR, BAHÇELER VE OYUN ALANLARI...

Taslak düzenlemede çocukların sigara kullanımına özendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda parklar, bahçeler ve oyun alanlarında sigara kullanımının yasaklanması planlanıyor. Böylece özellikle çocukların bulunduğu alanlarda sigara dumanına maruz kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

KAPALI ALANLAR DA DÜZENLEME KAPSAMINDA

Hazırlanan çalışmada kapalı alanlarda sigara kullanımına ilişkin mevzuatta da değişiklik yapılması öngörülüyor. Elektronik sigara başta olmak üzere yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu yönündeki algının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kapalı alanlardaki kullanım şartlarının yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce sigarayla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Memişoğlu, sigara kullanımının yeniden artış gösterdiğine dikkat çekerek yeni bir mevzuat çalışması yürüttüklerini açıklamıştı.

Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis’e sunacağız.”

Memişoğlu, 2010’lu yıllarda sigarayla mücadelede önemli kazanımlar elde edildiğini ancak son dönemde bu alanda yeniden artış yaşandığını da vurgulamıştı.

Hazırlanan düzenlemenin Meclis’e sunulmasının ardından yürürlüğe girmesi halinde, sigara kullanımına yönelik Türkiye genelinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.