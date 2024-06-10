Sigaraya yeni yasak geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:



"Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz. Tütün sadece insanı zehirlemiyor aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Sigaranın bütün zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor. Tavizsiz tavrımız neticesinde ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz."

ELEKTRONİK SİGARAYA SINIRLAMA

E sigara olarak bilinen elektronik sigara hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz, bunun için de bu gayretin, bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ SİGARA YASAĞI YOLDA

Bilindiği üzere İngiltere'de yürürlüğe giren düzenleme ile 2009 sonrası gençlere sigara satışı tamamen yasaklanmıştı. Bu düzenlemenin sorulduğu Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Gerekirse birleşik krallıkla irtibatı kurarız. Nasıl yapmışlar, nasıl bir düzenleme olmuş. Biz bunu çalışalım."

Bu açıklama, Türkiye'de de 2009 sonrası doğanlara bir sigara yasağının gündeme geleceği şeklinde yorumlandı.