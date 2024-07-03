Sigaraya zam geldi! O firma yeni zamlı fiyatları açıkladı

İlk zam duyurusunu yapan firma JTI oldu. Sigara tiryakileri yılın ikinci yarısına olumsuz bir haberle başladı. ÖTV kaynaklı zam sonucunda sigara fiyatları yükseldi. Yeni zamlı fiyatları açıklayan ilk firma JTI, sigaralarına 8 ila 10 lira arasında zam yaptı.

JTI grubu, sigara çeşitlerine zam uygulandığını belirtti. Zammın ardından en düşük sigara fiyatı 67 lira oldu. Zam sonrası en yüksek sigara fiyatı ise 80 lira olarak belirlendi.