Ulusal Kanal'dan ekrana gelen Keskin Bakış programına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ve Vatan Partisi MKK üyesi E. Tümgeneral Levent Ersöz konuk oldu.

Gazeteciler Mustafa Kaya ve Mehmet Kıvanç'ın hazırlayıp sundukları Keskin Bakış programına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ve Vatan Partisi MKK üyesi E. Tümgeneral Levent Ersöz konuk oldu.



Tillerson'ın ziyareti, Zeytin Dalı Harekatı, ABD üslerinin konuşulduğu programda Beyazıt Karataş, Diyarbakır'daki ABD Üssü'ne dikkat çekti.



Sezgin Tanrıkulu' ve HDP'lilerin Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) rahatsızlıklarına dikkat çeken Karataş, "Hiç Diyarbakır'da Amerikan askerlerinden şikayetçi oldunuz mu" diye sordu.



Karataş, sorusunu "ABD SİHA'larının binlerce kişiyi öldürmesinden hiç rahatsız oldunuz mu?" diye bitirdi.









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