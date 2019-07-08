SİHA'lar, Doğu Akdeniz semalarında

Doğu Akdeniz'de SİHA'lar devrede. Türkiye yeni bir adım attı. Üstün keşif özelliğine sahip Silahlı İnsansız Hava Aracı, Kıbrıs semalarında uçuş yapıyor

Türkiye; gemileri, uçakları ve insansız hava araçları ile Doğu Akdeniz'de faaliyette.



Fatih sodaj gemisinin ardından Yavuz'un da yola çıkması, bölgede tansiyonu yükseltti. Doğu Akdeniz'de aktif faaliyete başlayan gemilere, Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki fırkateynler ve uçaklar eşlik ediyor.



Deniz Kuvvetleri'nin envanterinden İHA'lar da Ege ve Akdeniz'de 7 gün 24 saat düzenli devriye uçuşları yapıyor.



Son olara Kıbrıs semalarında gözlem uçuş yaparken görülen TB2 tipi Bayraktar SİHA, uluslararası kamuoyunda panik yarattı. İsrail ve Kanada'dan abzı gazeteciler, şaşkınlıklarını dile getirdi.



Öte yandan bölgeyi hareketlendiren Yavuz sondaj gemisinin birkaç gün içerisinde Fatih'e eşlik etmesi bekleniyor. Yavuz'un ilk sondajını Karpaz'da yapacağı belirtiliyor.



ulusal.com.tr

