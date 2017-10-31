Siirt merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Siirt merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik haklarında yakalama kararı verilen 22 kişinin gözaltına alınması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonda, aralarında 13 subay ve astsubay ile 3 öğretmenin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.Adreslerinde bulunamayan firari 4 zanlı aranıyor.