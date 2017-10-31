Siirt merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik haklarında yakalama kararı verilen 22 kişinin gözaltına alınması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan firari 4 zanlı aranıyor.